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Aktüel İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti
Aktüel

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:00:18 -
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Karabağlar ilçesindeki özel bir hastaneye 10 Ekim'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvuran Şenol Yarar (53), yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Yarar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Böylece kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yaşanan ölüm sayısı 24'e çıktı.


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