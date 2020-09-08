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Aktüel İzmir'de sahte içki operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

İzmir'de sahte içki operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 12:20:20 -
İzmir'de sahte içki operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde sahte ve kaçak içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Sütçüler Mahallesi'nde iki depoya eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda 6 bin 169 şişe ve 1000 litre sahte votka, 1000 litre sahte votka, 6 bin 325 litre etil alkol, 9 bin boş şişe ile paketleme makinesi, şişe dolum ve etiketleme makinesi, 100 binden fazla sahte bandrol, 200 binden fazla şişe kapağı ele geçirildi.

Ekipler olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

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