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Gündem İzmir'de sağanak yağış sele yol açtı
Gündem

İzmir'de sağanak yağış sele yol açtı

İzmir'de, kent genelinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle birçok ev ve işyeri sular altında kalırken bazı yollarda çökme meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 05:55:00 -
İzmir'de sağanak yağış sele yol açtı

İzmir'in Çiğli ilçesindeki 8861 Sokak da sel sularına teslim oldu. Bazı araçlar sel sularına kapılıp sürüklendi. Kaldırım taşları da taşkın nedeniyle yerinden söküldü. Yolda yer yer çökmeler meydana geldi. Toprak altından geçen ancak sel sularıyla yolun çökmesiyle kabloların açığa çıkması endişe yarattı. Ekipler, sokağın giriş ve çıkışı kapattıktan sonra tahribatın izlerini ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.

 

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