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Aktüel İzmir'de sağanak nedeniyle çöken duvar 5 araçta hasara neden oldu
Aktüel

İzmir'de sağanak nedeniyle çöken duvar 5 araçta hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-08 23:56:40 -
İzmir'de sağanak nedeniyle çöken duvar 5 araçta hasara neden oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde sağanak sebebiyle üzerinde su biriken brandanın bağlı olduğu duvarın çökmesi sonucu 5 araçta hasar meydana geldi.

Anadolu Caddesi 1561 Sokak'taki 2 yapı arasına çekilen brandanın üzerinde yağmur suları birikti.

Ağırlaşan brandanın bağlı olduğu duvar, park halindeki 5 aracın üzerine çöktü.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hasar tespitinin ardından sokak temizlenirken, hasar gören araçlar da kaldırıldı.

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