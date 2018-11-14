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İzmir'de sabaha karşı korkunç kaza! Lüks araç bu hale geldi...

Kontrolden çıkan bir otomobil beton bariyerlere çarptı. Kaza sonucu otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü ise ağır yaralandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 08:45
İzmir'de sabaha karşı korkunç kaza! Lüks araç bu hale geldi...

Bugün saat 05.00 sıralarında İzmirBayraklı'da Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Hakan Aktaş yönetimindeki otomobil, Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine ilerlediği sırada, iddiaya göre bir otomobili sollamak istedi. Bunun üzerine, kontrolden çıkan otomobil yolun sol tarafında bulunan beton bariyerlere çarptı.

DURUMU AĞIR

Kaza sonucu otomobil hurdaya dönerken, sürücü Aktaş ise ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Aktaş, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Aktaş’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 08:45
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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