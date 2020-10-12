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Aktüel İzmir'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Aktüel

İzmir'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 05:20:56 -
İzmir'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cengiz D. idaresindeki 35 ARD 344 plakalı motosiklet, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde refüje çarptı.

Yaklaşık 30 metre sürüklenen motosiklet, refüje çarptıktan sonra ikiye bölündü.

Kazada sürücü Cengiz D. ile yanında bulunan ismi henüz öğrenilemeyen kadın yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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