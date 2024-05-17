  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili açıklama! Uçuran pilot: Bizim için bir uçak değil, silah

Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'Rusya ve Çin sonsuza kadar kardeştir' vurgusu

CHP teröristlere kalkan oldu! Özgür Özel'den şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak söylem

Kahramanmaraş'ı ayağa kaldıracak dev enerji hamlesi! Tamı tamına 20 milyon dolar...

Bunlar neyin kafasıyla konuşuyor?

Cesur ülke Güney Afrika'dan İsrail'i kudurtacak bir hamle daha!

Mesut Hakkı Caşın, Milli Muharip Uçak Kaan'da kullanılan boyanın sırrını açıkladı! Herkes şaşırdı kaldı

Enerjide anlaşma sağlandı! Türkiye ile komşu ülke arasında imzalar atıldı

İtalya tarafından teklif edildi: AB bayrağı kamu kurumlarından kaldırılsın!

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme
Yerel İzmir'de prizde unutulan şarj aleti evi küle çevirdi
Yerel

İzmir'de prizde unutulan şarj aleti evi küle çevirdi

Yeniakit Publisher
2024-05-17 07:03:00 -
İzmir'de prizde unutulan şarj aleti evi küle çevirdi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde prizde unutulan şarj aletinden çıktığı öne sürülen yangında, bir ev küle döndü. Yangın anını kameraya alan çevre sakinlerinin yaşadığı panik anları da görüntülere yansıdı.

Yangın saat 03.30 sıralarında, Alpagut Mahallesi 1615 Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Evinde çıkan yangını fark eden ev sahibi evden hızlıca çıkarken yardım istedi. Komşusunun çığlıklarıyla uyanan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, itfaiye ekipleri gelene kadar yangının yandaki evlere sıçramaması için kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sardı. Yapılan etkili müdahaleyle yangın kontrol altına alınırken, alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Öte yandan yangının meydana geldiği sokaktaki bir çevre sakini, evin alevlere teslim olduğu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için dua eden kadının yaşadığı panik anları yer aldı.

ŞARJ ALETİNDEN ÇIKTIĞI İDDİASI

Öte yandan evde çıkan yangının prizde unutulan şarj aletinden çıktığı öne sürüldü. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Sobadan çıkan yangın iki evi küle çevird
Sobadan çıkan yangın iki evi küle çevird

Yaşam

Sobadan çıkan yangın iki evi küle çevird
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bodrum katta yangın: Dumanlar tüm binayı sardı
Bodrum katta yangın: Dumanlar tüm binayı sardı

Yerel

Bodrum katta yangın: Dumanlar tüm binayı sardı

Yangının önünü traktörüyle kesti! Piknikçiler çıkarttı çifti canını tehlikeye attı
Yangının önünü traktörüyle kesti! Piknikçiler çıkarttı çifti canını tehlikeye attı

Yaşam

Yangının önünü traktörüyle kesti! Piknikçiler çıkarttı çifti canını tehlikeye attı

Mısır çarşısında yangın paniği!
Mısır çarşısında yangın paniği!

Yerel

Mısır çarşısında yangın paniği!

İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın! Trafiğe kapatıldı
İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın! Trafiğe kapatıldı

Yerel

İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın! Trafiğe kapatıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23