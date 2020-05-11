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Aktüel

İzmir'de pompalı tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk ablasını yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:15:06 -
İzmir'de pompalı tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk ablasını yaraladı

İZMİR (AA) - İzmir’in Kiraz ilçesinde babasına ait pompalı tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki ablasının yaralanmasına neden oldu.

İddiaya göre, Çayağazı Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki H.T, evde babası Hakkı T'ye ait tüfekle oynadığı sırada ablası R.T'yi vurdu.

Sırtından yaralanan kız çocuğu, 112 Acil Servis ekiplerince Kiraz Devlet Hastanesine ardından da Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan R.T, İzmir SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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