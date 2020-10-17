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Aktüel İzmir'de polyester atölyesindeki yangın hasara neden oldu
Aktüel

İzmir'de polyester atölyesindeki yangın hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-17 14:08:21 -
İzmir'de polyester atölyesindeki yangın hasara neden oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir polyester atölyesinde yangın çıktı.

Karabağlar Sanayi Sitesi 719/4 sokaktaki 3 katlı atölyenin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yoğun dumanın yükseldiği yangına köpükle müdahale eden itfaiye ekibi, alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangında hafif yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği yangında, iş yerinde hasar oluştu.

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