  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de polisten kaçarken yüksekten düşen hırsızlık şüphelisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 07:08:01 -
İzmir'de polisten kaçarken yüksekten düşen hırsızlık şüphelisi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerinin kovaladığı hırsızlık şüphelisi yüksekten düştükten sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gülkaya Mahallesi 3010 Sokakta bir kişinin hırsızlık amaçlı evlere girdiği ihbarı üzerine Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler bölgede yaptıkları çalışmada hırsızlık şüphelisinin S. E. olduğunu tespit etti.

Takibe alınan şüpheliyi kovalayan 2 polis memuru düşerek hafif yaralandı, şüpheli ise kaçtığı esnada yüksekten düşerek yaralandı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şüpheliyi Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavisi yapılan şüpheli işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.

Aynı hastanede tedavi gören polis memurlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı