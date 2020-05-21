İzmir'de polislerden 4 yaşındaki Ata Buray’a doğum günü sürprizi

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde polis ekipleri, 4 yaşına giren Ata Buray Kuzucu'nun doğum gününü kutladı.

Torbalı Ertuğrul Mahallesi’nde yaşayan ve polisleri çok seven Ata Buray'a pasta getiren polisler, hediye de verdi.

Anne Müberra Kuzucu, televizyonda polislerin koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan çocukların doğum gününü kutladığını gördüklerini, bu nedenle Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğünden talepte bulunduğunu söyledi.

Kuzucu, isteklerinin geri çevrilmediğini belirterek, "Bu sıkıntılı günlerde birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kalan polislerimiz, çocuklarımıza da vakit ayırarak onları mutlu ediyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcıları olsun." dedi.