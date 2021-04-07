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Yerel İzmir'de PKK ve FETÖ operasyonu!
Yerel

İzmir'de PKK ve FETÖ operasyonu!

İzmir'de terör örgütleri PKK ve FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 15:17:00 -
İzmir'de PKK ve FETÖ operasyonu!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Halep şehrinde terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen M.A, YPG Afrin yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen Y.B. ile FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan Y.T. ve M.A'nın İzmir'deki adreslerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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