İzmir'de PKK operasyonu: Gözaltılar var
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 6'sı operasyonla gözaltına alındı.
Firari şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdürüldüğü öğrenildi.
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