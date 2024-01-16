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Yerel İzmir'de PKK operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

İzmir'de PKK operasyonu: Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2024-01-16 09:31:00 -
İzmir'de PKK operasyonu: Gözaltılar var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 6'sı operasyonla gözaltına alındı.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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