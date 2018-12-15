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İzmir'de PKK operasyonu! 7 kişi tutuklandı

İzmir'de PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın müebbet hapis cezasının kaldırılması için açlık grevi yaptıkları ve örgüte mühimmat alınması için para topladıkları belirlenen 7 kişi tutuklandı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:08
İzmir'de PKK operasyonu! 7 kişi tutuklandı

İzmir'de, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a verilen müebbet hapis cezasının kaldırılması için açlık grevi yaptıkları ve örgüte mühimmat alınması için para topladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri geçtiğimiz Çarşamba sabahı, terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın müebbet hapis cezasının kaldırılması için açlık grevi yaptıkları ve örgüte mühimmat alınması için para topladıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 25 şüphelinin ev ve iş yeri adreslerine baskın yapıldı. Baskınlarda şüphelilerden 20'si gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında HDP'nin İzmir eski il yönetiminde görev yapan isimlerin de yer aldığı 7 şüpheli tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliyi arıyor.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:08
  1. İzmir
  2. PKK operasyonu
  3. terör operasyonu
  4. Terörle Mücadele
  5. Tutuklama kararı

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