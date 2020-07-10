  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de piliç kesimhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-10 15:51:57 -
İzmir'de piliç kesimhanesinde çıkan yangın söndürüldü

MANİSA (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir piliç kesimhanesinde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 3 kişiden biri hastaneye kaldırıldı.

İzmir - Ankara kara yolu üzerinde Bağyurdu Mahallesi sınırları içindeki bir piliç kesim ve işleme tesisinin paketleme bölümünde kaynak çalışması sırasında paneller alev aldı.

İşçilerin tahliye edildiği tesisteki yangın, İzmir ve Manisa'dan 8 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti, biri hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı