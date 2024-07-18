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Yaşam İzmir'de park yeri tartışmasında çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak yaralandı
Yaşam

İzmir'de park yeri tartışmasında çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-07-18 03:43:00 -
İzmir'de park yeri tartışmasında çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde park etme nedeniyle iş yeri sahibi ve çalışanlar ile otomobildekiler arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi silahla vurularak yaralandı.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki bir kafenin önüne otomobili park etmeye çalışan A.S. (28) ve M.M.S. (49) ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi O.B. de olaya müdahale etmek istedi.

Taraflar arasında çıkan bıçak ve silahlı kavgada O.B, tabancasıyla A.S. ve M.M.S'yi yaraladı.

Açılan ateşte kurşunların isabet ettiği iş yeri çalışanı M.K.K. da bacağından yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan A.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen A.K, Ö.D, F.A. ve M.T'yi gözaltına aldı.

Olayın ardından kaçan iş yeri sahibi O.B'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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