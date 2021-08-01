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Yerel İzmir'de park kana bulandı! Ölü ve yaralılar var
Yerel

İzmir'de park kana bulandı! Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 09:55:00 -
İzmir'de park kana bulandı! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Karabağlar ilçesi, Doğanay Mahallesi'ndeki Orkide Borsaç Parkı'nda M.K.T. (28), S.T. (28), Ö.S. (31) ve Umutcan Sapan (23) alkol adlıktan sonra tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Kavgada Umutcan Sapan göğsünden bıçakla, diğerleri ise vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan M.K.T. ile S.T. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ö.S. ve Umutcan Sapan ise İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Umutcan Sapan kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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