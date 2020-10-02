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Aktüel İzmir'de park halindeki otomobile sopayla zarar verilmesi güvenlik kamerasında
Aktüel

İzmir'de park halindeki otomobile sopayla zarar verilmesi güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-10-02 17:42:58 -
İzmir'de park halindeki otomobile sopayla zarar verilmesi güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'de park halindeki otomobile sopayla vurularak zarar verilmesi anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziemir ilçesinde Şükrü Durmaz, otomobilini Yeşil Mahalle 52 Sokak'ta bir apartmanın önüne park etti.

Otomobiline geldiğinde camı, kaputu ve aynalarında sopayla vurulma sonucu ezik ve kırıkların bulunduğunu, tavanına saksı atıldığını gören Durmaz, şikayetçi oldu.

Durmaz gazetecilere, güvenlik kamerasına da yansıyan olayda otomobiline saldırıyı akli dengesi yerinde olmayan E.Y'nin yaptığını, polisin olayla ilgili tutanak tuttuğunu söyleyerek, bu kişinin daha önce de park halindeki otomobillere zarar verdiğinin söylendiğini ifade etti.


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