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Aktüel İzmir'de otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Aktüel

İzmir'de otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 11:51:33 -
İzmir'de otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Osman Algın'ın kullandığı 35 LF 226 plakalı minibüsle karşı yönden gelen Kaan Girgin yönetimindeki 34 CPL 01 plakalı otomobil, Orta Mahalle'de çarpıştı.

Sürücü Girgin ve otomobildeki Onur Dönmezler, kaza yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Algın ile aynı araçta bulunan Baran Gül Algın ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde karşı yönlerden hızla gelen iki aracın çarpışması ve çevredekilerin yardım amacıyla kaza yerine koşmaları yer alıyor.


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