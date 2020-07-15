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Aktüel

İzmir'de otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 09:33:07 -
İzmir'de otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin Yarış'ın kullandığı 35 SL 538 plakalı otomobil, Kızılcaavlu Mahallesi yol ayrımında, plakası ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen ve işçi taşıyan minibüsle çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Yarış, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.








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