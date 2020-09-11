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Aktüel İzmir'de otomobilin kaldırımda oturan kıza çarpma anı güvenlik kamerasında
Aktüel

İzmir'de otomobilin kaldırımda oturan kıza çarpma anı güvenlik kamerasında

Ağır yaralanan genç kız hastanede tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:01:18 -
İzmir'de otomobilin kaldırımda oturan kıza çarpma anı güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'de kaldırımda dolmuş bekleyen genç kız, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Buca ilçesi İsmail Sivri Bulvarı'ndaki kaldırımda dolmuş bekleyen Gülşah Tuna'ya (20), arkasından hızla gelip kaldırıma çıkan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Otomobilin altında kalıp sürüklenen genç kız, 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tuna'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin şerit değiştirip kaldırımda oturan genç kıza çarpması yer alıyor.



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