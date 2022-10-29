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Yerel İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Yerel

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 07:56:00 -
İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

 İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu öldü.

O.K. idaresindeki 35 AG 7049 plakalı otomobil, Ödemiş-Kiraz kara yolu Kurucuova Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Hüseyin Gökçe'ye (80) çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gökçe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan sürücü O.K. kazanın ardından jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

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