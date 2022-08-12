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Yerel İzmir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Yerel

İzmir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 03:55:00 -
İzmir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

N.Ş. idaresindeki 34 ZB 6832 plakalı otomobil, Karakayalar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şaduman Kayır'a (55) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şaduman Kayır'ın hayatını kaybetti belirlendi.

Kazayı gören vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden kaçan sürücü N.Ş, polis merkezine giderek teslim oldu.

Kazanın meydana geldiği yerde toplanan vatandaşlar, üst geçit yapılmasını istedi.

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