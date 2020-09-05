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Aktüel İzmir'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
Aktüel

İzmir'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-05 05:53:14 -
İzmir'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Balçova'dan Narlıdere yönüne ilerleyen U.Ö. (19) idaresindeki 35 ULG 99 plakalı otomobil, İzmir-Çeşme otoyolunun Narlıdere kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Can Yorga'ya (21) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak refüje düşen Yorga olay yerinde hayatını kaybetti. U.Ö. gözaltına alındı.

Yorga'nın, yolda peş peşe ilerledikleri ve içinde arkadaşlarının bulunduğu 35 KE 1913 plakalı otomobilin lastiği patlaması üzerine, onlara yardım etmek için bulunduğu 21 AAB 369 plakalı otomobilden indiği, bu sırada yolun karşısına geçmek isterken kazanın gerçekleştiği iddia edildi.

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