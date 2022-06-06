İzmir'de orman yangını: 2 uçak ve 2 helikopter havalandı
İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Balçova Teleferik Tesisleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak ve 2 helikopter ile 10 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.