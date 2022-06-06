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Gündem İzmir'de orman yangını: 2 uçak ve 2 helikopter havalandı
Gündem

İzmir'de orman yangını: 2 uçak ve 2 helikopter havalandı

İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 20:24:00 -
İzmir'de orman yangını: 2 uçak ve 2 helikopter havalandı

İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balçova Teleferik Tesisleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak ve 2 helikopter ile 10 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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