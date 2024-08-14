İzmir'de orman yangını
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
Yangın, saat 21.39 sıralarında Yamanlar Dağı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan orman yangını ihbarı üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 6 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesini sürdüğü öğrenildi.
ÇANAKKALE VE MANİSA YANGINLARI KONTROL ALTINDA
Çanakkale'nin Ayvacık ve Manisa'nın Şehzadeler ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangınlar kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
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