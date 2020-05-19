İzmir’de önemli caddelerde maske takmak artık zorunlu

İzmir’de, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, 30 ilçede bazı cadde ve alanlarda maske takmak zorunlu hale geldi.

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, 30 ilçedeki bazı cadde ve alanlarda maske takılmasına yönelik ek kararlar aldı. Buna göre, İzmir Valiliğinin internet sitesinde sıralanan cadde ve alanlarda maske takmanın zorunlu olduğu duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "İlimizin tüm ilçelerinde, korona virüsü salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak ekte bulunan cadde ve alanlarda ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

30 ilçede maske kullanımının zorunlu olduğu cadde ve alanlara ise http://www.izmir.gov.tr/kurumlar/izmir.gov.tr/2020-Basin/Mayis/maske/maske-zorunlugu-.pdf internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.