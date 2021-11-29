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Eğitim İzmir'de okullar tatil mi? 30 Kasım Salı (yarın) okul var mı? Fırtına nedeniyle okullar İzmir'de tatil edilir mi?
Eğitim

İzmir'de okullar tatil mi? 30 Kasım Salı (yarın) okul var mı? Fırtına nedeniyle okullar İzmir'de tatil edilir mi?

İzmir okullar tatil mi? İzmir’de şiddetli fırtına sebebiyle pek çok olumsuzluk yaşandı. Pek çok ilde okullar fırtına sebebiyle tatil edildi. Benzer bir kararın İzmir’de alınıp alınmadığı merak ediliyor. Peki, İzmir’de okullar tatil olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 23:35:00 -
İzmir'de okullar tatil mi? 30 Kasım Salı (yarın) okul var mı? Fırtına nedeniyle okullar İzmir'de tatil edilir mi?

İzmir şiddetli fırtınaya teslim oldu. Kentte pek çok ağaç devrildi. Vatandaşlar ise yarın İzmir’de okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Peki, İzmir’de okullar tatil mi?

İzmir'de okullar tatil mi? 30 Kasım Salı (yarın) okul var mı? Fırtına nedeniyle okullar İzmir'de tatil edilir mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dün gece başlayan, sabah etkisini artıran ve saatteki hızı zaman zaman bazı ilçelerde 100 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına dolayısıyla tüm birimlerin teyakkuza geçirildiği bildirildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kent genelinde 33 ağaç devrildi. Menderes, Tire, Karaburun ve Foça'da birer çatı uçtu. İtfaiye, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, devrilen ağaçlara, uçan çatılara müdahale etti. 60 kişiden oluşan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Konak, Narlıdere, Buca, Karşıyaka ve Balçova'da yollarda, parklarda ve tramvay güzergahında devrilen ağaçları kaldırarak trafiğin ve yaya yolunun açılmasını sağladı. 30 ilçede 56 istasyon ve 350 personel ile görev yapan İzmir İtfaiyesi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi. Kentin 12 noktasında devrilen ağaçlara, uçan çatı ve tabelalara müdahale eden İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kent genelinde olası çatı ve kiremit uçması, tabela düşmesine karşı güvenlik tedbiri aldı. Rüzgarın özellikle güney, güneybatı yönünden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi nedeniyle Karşıyaka Yelken Kulübü’nün olduğu bölgede deniz yükseldi. İtfaiye ekipleri, tramvay hattının sudan etkilenmemesi için hızlı bir şekilde tahliye işlemi yaptı."

Ayrıca açıklamada, hava koşullarından olumsuz etkilenen İzmirlilerin, Hemşeri İletişim Merkezinin (HİM) 444 40 35 numaralı hattından İzmir Büyükşehir Belediyesine ulaşabileceği ifade edildi.

İzmir’de 30 Kasım Salı günü de fırtınanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Şimdiye kadar İzmir Valiliğinden okulların tatil olup olmayacağı yönünde bir açıklama gelmedi. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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