İzmir'de okul çevrelerinde denetim
İzmir'in Buca ilçesinde okul çevreleri ve yakınında bulunan iş yerlerine yapılan denetimde 192 kişiye idari işlem yapıldı.
İzmir'in Buca ilçesinde okul çevreleri ve yakınında bulunan iş yerlerine yapılan denetimde 192 kişiye idari işlem yapıldı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan okulların çevrelerinde ve yakınındaki iş yerlerine 1-30 Kasım'da denetimler uyguladı.
Ekiplerce yapılan 286 uygulamada; 2 bin 585 kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması gerçekleştirilirken, çeşitli suçlardan aranması olan 18 şahıs yakalandı.
Uygulamalarda okulla ilgisi bulunmayan ve okul önlerinde bekleyen 192 kişiye idari para cezası uygulanırken, bu kişiler okul çevrelerinden uzaklaştırıldı. (İLKHA)
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