İzmir'de nostaljik kamyonetiyle köy çocuklarına kitap dağıtıyor

İzmir Balçova'da diş hekimi olan Ufuk Tiyanşan,1988 model kamyonetini çocukların yararına kullanmaya karar verdi.

Ufuk Tiyanşan, sosyal medya hesabından kamyonetiyle çocuklara kitap dağıtma projesini paylaştı.

Kitapları Anadolu'daki köy çocuklarına dağıtıyor

Diş hekimi Tiyanşan, bağışçılardan gelen kitapları aracına yükledikten sonra bazen talebe göre bazen de kendi belirlediği Anadolu'daki köylere giderek, çocuklara ulaştırıyor.

Tiyanşan, kitap verdiği çocuklardan kitabın ilk sayfasındaki boşluğa adını yazıp okuduktan sonra arkadaşına vermesini, sonraki okuyanın da aynı işlemi yapıp kitabı bir diğer arkadaşına vermesini ve bu döngüyü sürdürmesini istiyor.

"Ufak çaplı planlıyordum ama yoğun ilgi gördü"

Tiyanşan, çocukluk yıllarında kitap bulmanın zorluğunu yaşadığını, bir kitabın çocuk için ne anlama geldiğini bildiği için atıl durumda olan kamyonetiyle çocuklara gönüllü kitap dağıtmaya karar verdiğini anlattı.

Fikrini sosyal medyada paylaşınca beklemediği bir ilgiyle karşılaştığını belirten Ufuk Tiyanşan, şunları söyledi:

"Açıkçası ben bunu çok büyük bir hareket olarak düşünmemiştim. Ufak çaplı yapmayı planlıyordum ama çok yoğun ilgi gördü. Sonrasında gelen telefonlarla iş kendini doğurdu."

Projeyi duyan köy öğretmenleri talepte bulunuyor

Tiyanşan, projeyi duyan bazı köy öğretmenlerinin de arayarak kitap talep ettiğini dile getirdi, "Örneğin Batman'ın Gercüş ilçesinden bir öğretmen beni arayıp ortaokulu için kitap talebinde bulundu. Ben istediği kitapları bulacağımı ve kendi aracımla getireceğimin sözünü verdim. Eskişehir'den bir başka öğretmen arıyor, köyündeki okulunun eksiklerini istiyor" dedi.

Siyasi içerikli kitapları kabul etmiyor

Ufuk Tiyanşan, gelen kitapları tasnif ettiğini ve siyasi içerikli olanları elediğini söyledi.

"Çocuklara eğitici, bilimden yana, bu ülkenin topraklarına faydası olacak, yeni gençler yetiştirilmesine altyapı oluşturacak kitapları kabul ediyoruz. Sadece siyasi kitapları kabul etmiyoruz."

"Şu anda bin 500'e yakın kitap geldi"

Aracına yakıt desteği, gittiği yerlerde konaklama giderlerinin karşılanması gibi farklı teklifler gelse de bunları kabul etmeyen gönüllü kitap dağıtıcısı Tiyanşan, şunları anlattı:

"Bana para göndermeyin, onun yerine çocukların ihtiyacına yönelik kıyafet ya da kitap olabilir. Bana bunları verin, ben emin olun onları istediğiniz yere ulaştıracağım diyorum. Şu anda bin 500'e yakın kitap geldi. Gideceğim köy ve kasabalarda ihtiyacı olan çocuklara ve gençlere birebir temasla bunları dağıtacağım."

Projeye teknesiyle de devam edecek

Kitap dağıtmaya Uşak Aşağı Karacahisar Köyü'nden başlayan Ufuk Tiyanşan, kendisine bir sınır koymadığını, gönüllülerden kitap geldiği müddetçe bunları çocuklara dağıtmaya devam edeceğini belirtti.

Projeye teknesiyle de devam edeceğini anlatan Ufuk Tiyanşan, Marmaris'ten başlayarak rotadaki bütün yat limanlarına uğrayarak İstanbul'a gideceğini, bu yolculukta ise kitap bağışlamak isteyenlerin kolilerini yat limanlarına teslim edebileceğini söyledi.