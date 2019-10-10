İzmir'de motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'nde Fatih E. yönetimindeki otomobil ile Ömer Dönmez'in (21) kullandığı motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürcüsü Dönmez, ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Ödemiş Şehit Ayhan Uzun Polis Karakoluna götürüldü.

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