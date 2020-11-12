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Aktüel İzmir'de mobilya atölyesinde yangın
Aktüel

İzmir'de mobilya atölyesinde yangın

Yeniakit Publisher
2020-11-12 07:20:52 -
İzmir'de mobilya atölyesinde yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan yangında mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Sait Ü'ye ait 3 katlı mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle meydana gelen patlamada atölyenin kepenkleri ve camları hasar gördü.

Patlama sesini duyan çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında atölye kullanılamaz hale geldi.



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