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İzmir'de mide bulandıran olay! Çiftçi lağım suyu ile...

Tarlasında lahana, barbunya, fasulye gibi mahsuller yetiştiren çiftçinin tüm araziyi lağım suyu ile suladığının ortaya çıktı.

19 Ekim 2018 Cuma 08:08
İzmir'de mide bulandıran olay! Çiftçi lağım suyu ile...

İzmir'in Tire ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. M.K adlı çiftçinin, Bekleme mevkiindeki 10 dönümlük sebze tarlasını lağım suyu ile suladığı ortaya çıktı.

Tarlaya baskın yapan ekipler tutanak tutup, çiftçi M.K'ye 5 bin lira tutarında para cezası kesti. Lağım suyu ile sulanıp yetiştirildiği tespit edilen lahana, barbunya, fasulye gibi ürünler ise tarla sürülerek imha edildi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre zabıta görevlileri, mahsullerin vatandaşın sofrasına ulaşmadan imha edildiğini belirterek halk sağlığı ile oynayanlara taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 08:08
  1. İzmir
  2. lağım suyu

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