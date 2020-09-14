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Aktüel İzmir'de metro seferlerinde arıza nedeniyle aksama yaşandı
Aktüel

İzmir'de metro seferlerinde arıza nedeniyle aksama yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 19:13:02 -
İzmir'de metro seferlerinde arıza nedeniyle aksama yaşandı

İZMİR (AA) - İzmir Metrosu'nda Fahrettin Altay istikametine giden trendeki arıza nedeniyle seferler bir süre gecikmeli olarak yapıldı.

Evka-3'ten Fahrettin Altay yönüne giden trende Göztepe istasyonu yakınlarında arıza meydana geldi.

Bunun üzerine yolcular trenden inerek metro hattından istasyona kadar yürüdü.

Seferler, tek yön üzerinden gecikmeli yapıldı.

İzmir Metro AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik bir nedenle İzmirspor - Fahrettin Altay seferlerinin gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi.

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