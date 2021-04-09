İzmir'de markete silahlı gasp girişimi

İzmir'in Bornova ilçesinde tabancayla bir marketten gasp girişiminde bulunduktan sonra kaçan zanlı, polis ekiplerinin yaklaşık 250 saatlik kamera kaydını incelemesinin ardından yakalanıp tutuklandı.

24 Mart'ta Yener Caddesi'nde bir markete gelen yüzü maskeli kişi, kadın kasiyer N.C'ye (24) sigara almak istediğini söyledi.

N.C'nin sigarayı vermek üzere hareketlendiği sırada tabancasını çıkararak yere ateş eden zanlı, kasanın açılmasını istedi. Kasiyer korkudan şoka girdiği için kasayı açamadı.

Silah sesi üzerine diğer market çalışanı C.K'nin da kasaya doğru geldiğini gören zanlı, bir kez daha yere ateş ederek ondan da kasayı açmasını istedi.

İki çalışanın kasayı açmak için çalıştığı sırada paniğe kapılan zanlı, kaçtı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Yaklaşık 250 saatlik kamera kaydını izleyen ekipler, zanlının çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan C.M.Ş. olduğunu belirledi. Zanlı ve arkadaşı İ.Ö. (58) gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.M.Ş. tutuklarınken, İ.Ö. serbest bırakıldı.