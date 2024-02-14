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Yerel İzmir'de kuzen cinayeti: Tabancayı gösterirken yanlışlıkla vurup öldürdü
Yerel

İzmir'de kuzen cinayeti: Tabancayı gösterirken yanlışlıkla vurup öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-02-14 10:22:00 -
İzmir'de kuzen cinayeti: Tabancayı gösterirken yanlışlıkla vurup öldürdü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla yanlışlıkla vurulan matbaa dükkanı sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla yanlışlıkla vurulan matbaa dükkanı sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında ilçede bulunan Berrin Taşan Sokak’taki bir matbaanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta şans oyunları bayiliği yapan A.H. (30), bayinin karşısında bulunan ve kuzeni Atakan Kaçıkçı'nın (44) işlettiği matbaaya gitti. İddiaya göre A.H., yanında bulunan ve kurusıkıdan bozma olduğu öğrenilen tabancayı kuzeni Kaşıkçı'ya gösterdiği esnada tabanca ateş aldı. Göğsünden tek kurşun isabet eden Atakan Kaçıkçı yere yığılırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayıp, kısa sürede olayın şüphelisi A.H.'yi suç aleti tabancayla yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralı olduğu belirlenen Atakan Kaçıkçı, ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaşıkçı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yanlışlıkla vurmuş
Olayı gerçekleştiren kuzen A.H., İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüphelinin ilk ifadesinde, tabancayı göstermek isterken kuzenini yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan A.H.'nin işlemleri sürüyor.

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