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Aktüel İzmir'de kuyumcu tedarikçisinin çantası, kapkaççılarca gasbedildi
Aktüel

İzmir'de kuyumcu tedarikçisinin çantası, kapkaççılarca gasbedildi

Kapkaç anı, güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 15:51:05 -
İzmir'de kuyumcu tedarikçisinin çantası, kapkaççılarca gasbedildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde kuyumculara altın tedarik eden toptancının çantası, kapkaççılarca zorla alındı.

Eski Çamlık Mahallesi'ndeki kuyumcudan çıkan toptancılardan birinin elindeki çanta, otomobile bindiği sırada motosikletle yanaşan iki kişi tarafından gasbedildi.

Arbede anında kapkaççılar, toptancının başına sert bir cisimle de vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Toptancı ayakta tedavi edilirken, polis çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Toptancı ilk ifadesinde, elinden alınan çantada bir miktar para olduğunu söyledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, kapkaç olayı kuyumcuya ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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