  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi

İmam Şafi'nin hikmetli rüyası

Ashab-ı Kehf'in köpeği: Kıtmir
için kalan
Aktüel

İzmir’de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji 2.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:58:00 -
İzmir’de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından, İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışı uyarısı yapıldı.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir’de bu gece kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışı meydana gelecek. Açıklamada, "İzmir’de bu gece kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile dolu yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı