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Yerel İzmir'de "kürdan" kavgasında bir kişiyi bıçakla öldüren, 3 kişiyi yaralayan dönerci tutuklandı
Yerel

İzmir'de "kürdan" kavgasında bir kişiyi bıçakla öldüren, 3 kişiyi yaralayan dönerci tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki dönerci dükkanında "kürdan isteme" tartışmasıyla başlayan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldüren, 3 kişiyi yaralayan iş yeri sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 12:16:00 -
İzmir'de "kürdan" kavgasında bir kişiyi bıçakla öldüren, 3 kişiyi yaralayan dönerci tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 23 Kasım'daki olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı A.S'nin (40) de aralarında bulunduğu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S. tutuklandı, V.S. ile S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayraklı Mahallesi'ndeki 1639 Sokak'ta dönercilik yapan A.S. ve V.S. ile dükkana gelerek kendilerinden kürdan isteyen mahalleden tanıdıkları S.Ö. arasında kavga çıkmıştı.

Darbedilen S.Ö, arkadaşları Habip Ay, G.A. ve A.A. ile tekrar dükkana gelmişti. Kavgada kendisi de yaralanan A.S, S.Ö, Habip Ay, G.A. ve A.A'yı bıçakla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 21 yaşındaki Habip Ay, hayatını kaybetmişti.

Polis, tedavisi tamamlanan A.S, Ö.S. ile iş yeri sahiplerinden V.S'yi gözaltına almıştı.

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