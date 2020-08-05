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Aktüel

İzmir'de Kovid-19 testi pozitif çıkan belediye çalışanının temas ettikleri izne çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 21:29:50 -
İzmir'de Kovid-19 testi pozitif çıkan belediye çalışanının temas ettikleri izne çıkarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir belediye çalışanının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, temas ettiği düşünülen tüm çalışanlar izne çıkarıldı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, yaptığı yazılı açıklamada, belediyede görevli bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Belediyede işçiyle temas kurduğu düşünülen tüm personeli tedbir amaçlı izne çıkardıklarını ifade eden Karakayalı, şunları kaydetti:

"Belediye binamızda gerekli sterilizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz ve birimlerimiz, hizmetlerin aksamaması ve vatandaşlarımızın sağlığının güvende olması için hizmet binamızda tedbirleri üst seviyeye çıkarmıştır. İlk günden beri yürüttüğümüz salgınla mücadele planımız devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımız, belediyeyle olan işlerini güvenle yürütebilirler."


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