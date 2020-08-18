  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de Kovid-19 nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler
Aktüel

İzmir'de Kovid-19 nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler

Kent genelindeki düğün törenlerine gelin ve damadın birinci derece yakınları haricindeki 65 yaş ve üstündekiler katılamayacak - alışverişlerini 10.00-12.00 saatlerinde yapabilecek, toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatlerinde kullanabilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-18 22:48:49 -
İzmir'de Kovid-19 nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler

İZMİR (AA) - İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunu İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları hakkındaki genelgesi doğrultusunda bazı kararlar aldığı belirtildi.

Buna göre 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik tedbirler şöyle sıralandı:

"Kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerini kullanmaları, alışverişlerini kalabalığın yoğunlaşmadığı sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına, düğün törenlerine gelin ve damadın anne, baba, büyükanne ve büyükbaba gibi birinci derece yakını olan 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmasına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamasına, taziye ziyaretlerine vefat edenin anne, baba, büyükanne, büyükbaba gibi birinci derece yakınlarının sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek katılmalarına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamalarına, asker uğurlama törenlerine katılmamalarına, mesai saatleri nedeniyle toplu taşıma araçlarında oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri için toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanmalarına oy birliğiyle karar verildi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP kulislerinden bomba bilgi:
Siyaset

CHP kulislerinden bomba bilgi: "Abdullah Gül değil" dedi, Kılıçdaroğlu'nun çatı adayını açıkladı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun “Abdullah Gül’den neden korkuyorlar?” sorusunu irdeleyen ve CHP kulislerinden bilgi paylaşan Gazeteci Yazar Serd..
Rus savaş uçakları İdlib'i vurmaya başladı
Dünya

Rus savaş uçakları İdlib'i vurmaya başladı

Rus savaş uçakları Suriye'nin İdlib kentine saldırılar düzenlemeye başladı.

Koronavirüste asıl tehlike! Yüzde 80'i oradan yakalandı
Dünya

Koronavirüste asıl tehlike! Yüzde 80'i oradan yakalandı

Çin'de yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; insanların yüzde 80'i koronavirüse evlerindeyken yakalandı. Uzmanlar, koronavirüs karşı alınan..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı