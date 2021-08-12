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İzmir'de korkutan yangın
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Gündem İzmir'de korkutan yangın
Gündem

İzmir'de korkutan yangın

İzmir'in Foça ilçesinde yer alan bir makilik alanda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 16:40:00 -
İzmir'de korkutan yangın

İzmir'in Foça ilçesinde yer yer kızılçam ağaçlarının da olduğu makilik alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Foça'nın kırsal Ilıpınar ile Kozbeyli mahalleleri arasındaki Gölyüzü mevkisinde cüruf depolama sahası yakınındaki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 9 arazöz sevk edildi.

Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Takviye olarak 3 uçağın daha bölgeye gönderileceği bildirildi. Alevler, bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Yeniköy Mahallesi yönüne ilerlerken, havadan ve karadan yangına müdahale sürüyor.

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