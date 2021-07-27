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Yerel

İzmir'de korkutan yangın

İzmir’in Karşıyaka ve Konak ilçesinde otluk alanda çıkan yangınlar, çok sayıda itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 23:56:00 -
İzmir'de korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Örnekköy Mahallesi 7563/10 Sokak’ta bulunan otluk alanda çıktı. Otluk alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve 110 ekiplerine bildirdi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada meydana gelen yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kundaklama şüphesi

Bir diğer otluk alandaki yangın ise akşam saatlerinde Konak ilçesi 2. Kadriye Mahallesi 555 Sokağın caddeye bakan yamacında meydana geldi. Otluk alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, vatandaşların yangın alanına yakın bir noktadan kaçan şahısların olduğu yönünde polis ekiplerine beyanda bulunması üzerine, ekipler tarafından kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlatıldı.

Her iki yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan soruşturmaların sürdüğü öğrenildi.

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