İzmir'de korkutan deprem İzmir'in Çeşme ilçesinde, saat 22.24'te 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde akşam saatlerinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü alınan bilgiye göre, İzmir'de saat 22.44'te, 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 17.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Ege Denizi'nde meydana gelen depremin şiddeti 3.2 olarak açıkladı.

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