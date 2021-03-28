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Gündem İzmir'de korkutan deprem
Gündem

İzmir'de korkutan deprem

İzmir'in Karaburun açıklarında 3,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 17:03:00 -
İzmir'de korkutan deprem

AFAD, İzmir'in Karaburun açıklarında saat 16.26'da 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

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