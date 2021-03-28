İzmir'de korkutan deprem
İzmir'in Karaburun açıklarında 3,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD, İzmir'in Karaburun açıklarında saat 16.26'da 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
İzmir'in Karaburun açıklarında 3,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD, İzmir'in Karaburun açıklarında saat 16.26'da 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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