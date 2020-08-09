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Yerel

İzmir'de korkunç olay: Çatıdan düşerek ağır yaralandı

İzmir'de temizlik için binanın çatısına düşen şahıs metrelerce yukarıdan düşerek ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 15:40:00 -
İzmir'de korkunç olay: Çatıdan düşerek ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 13.00 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Sevgi Mahallesi 3055 sokakta bulunun bir apartmanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan K. (40) isimli yabancı uyruklu bir şahıs, temizlik yapmak için evinin çatısına çıktı. Hasan K., burada bir anda dengesini kaybederek 4. kattan beton zemine düştü.

Talihsiz adamın seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptı.

Ağır yaralanan ve kafasına darbe aldığı öğrenilen Hasan K., ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden Hasan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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