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Aktüel

İzmir’de korkunç cinayet: Ağabeyinin boğazını kesti

İzmir’in Torbalı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi ağabeyini bıçakla öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 13:15:20 -
İzmir’de korkunç cinayet: Ağabeyinin boğazını kesti

İzmir’in Torbalı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi ağabeyini bıçakla öldürdü.


Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Sabaha karşı çıkan kavgada psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 33 yaşındaki Ö.K. ağabeyi olan 36 yaşındaki Ö.K.’nin boğazını kesti. Fabrika işçisi olan Ö.K. olay yerinde yaşamını yitirdi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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