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Yerel İzmir'de korkunç cinayet
Yerel

İzmir'de korkunç cinayet

İzmir’in Buca ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle başından vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 06:52:00 -
İzmir'de korkunç cinayet

Olay, dün saat 19.45 sıralarında İzmir’in Buca ilçesi, Çaldıran Mahallesi, 433/14 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Hamdi Amasya ile K.D. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine K.D. yanında getirdiği av tüfeğiyle Amasya’ya ateş açtı. Hamdi Amasya, başına isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden hızla kaçarken, durum çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Amasya, ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Amasya'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat içerisinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan K.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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