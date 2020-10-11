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Aktüel İzmir'de kooperatife 2,5 milyon liralık zimmet soruşturması: 11 gözaltı
Aktüel

İzmir'de kooperatife 2,5 milyon liralık zimmet soruşturması: 11 gözaltı

İzmir'in Menderes ilçesindeki Ataköy Tarım Kredi Kooperatifine yönelik soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 2017 ve 2018'de 2 milyon 500 bin lirayı zimmetlerine geçirdiği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 12:49:00 -
İzmir'de kooperatife 2,5 milyon liralık zimmet soruşturması: 11 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM, "suç işlemek için örgüt kurduğu", "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgelerde sahtecilik" iddiasıyla 11 şüpheliyi gözaltına almak için eylem başlattı.

Ekipler, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Jandarmanın yaptığı operasyonda Ataköy Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı A.Ç, yönetici E.K, hizmet alım personeli A.Ö, ziraat mühendisi H.C.L. ve H.R, D.R, F.A, Z.B, E.Ç, A.M. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin 2017 ve 2018 yıllarında kooperatifte 2 milyon 500 bin lirayı zimmetine geçirdikleri iddia edildi.

Şüpheliler, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

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