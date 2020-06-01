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Aktüel

İzmir'de kontrollü normale dönüşün ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:35:41 -
İzmir'de kontrollü normale dönüşün ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İZMİR (AA) - İzmir'de kontrollü normal hayata dönüşün ilk gününde bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karşıyaka ile Bayraklı ilçeleri arasındaki Altınyol, Konak ilçesindeki Yeşildere ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

Bazı cadde ve sokaklarda da trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar yavaş ilerledi.

Özel araçları olanların, çoğunlukla toplu ulaşımı tercih etmedikleri gözlendi.

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